Полюбуйтесь на верблюдицу с красивыми глазами из Петербурга. Её «конфеты» — это морковь

Приятного аппетита желает вам Фатима из Ленинградского зоопарка. Посмотрите, какое у неё доброе лицо и как аккуратно она ест. Самку верблюда показывает зоопарк 28 ноября.
Фатима уже немолода, хорошо знает и сотрудников зоопарка, и правила приличия. Её часто угощают сладкой морковью, которую она так любит. Ещё она с удовольствием ест кору осиновых веток.
Многие думают, что верблюды в своих горбах запасают воду. Это не так, на самом деле там находится жир. Когда верблюд долго не ест (а в пустынях растений мало), он расходует свой запас питательных веществ.