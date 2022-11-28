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    Полюбуйтесь на верблюдицу с красивыми глазами из Петербурга. Её «конфеты» — это морковь

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    3 комментария

    Приятного аппетита желает вам Фатима из Ленинградского зоопарка. Посмотрите, какое у неё доброе лицо и как аккуратно она ест. Самку верблюда показывает зоопарк 28 ноября.

    Фатима уже немолода, хорошо знает и сотрудников зоопарка, и правила приличия. Её часто угощают сладкой морковью, которую она так любит. Ещё она с удовольствием ест кору осиновых веток.

    Многие думают, что верблюды в своих горбах запасают воду. Это не так, на самом деле там находится жир. Когда верблюд долго не ест (а в пустынях растений мало), он расходует свой запас питательных веществ.

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