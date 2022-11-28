В комблаге объяснили, почему не стоит удивляться уборке снежных крох

Петербуржец удивился уборке снега при почти полном его отсутствии. В городском комитете по благоустройству пояснили, что осадки к процессу отношения не имеют: такие работы ведутся круглогодично.

Читатель «Фонтанки» в минувшие выходные запечатлел работу дорожного предприятия на проспекте Испытателей: двое рабочих со снеговыми лопатами сгребали небольшие кучки снега с края проезжей части в ковш трактора (и немного — на газон). «Снега мало, надо беречь», — прокомментировал он увиденное.