В комблаге объяснили, почему не стоит удивляться уборке снежных крох

Читатель «Фонтанки» Александр
Петербуржец удивился уборке снега при почти полном его отсутствии. В городском комитете по благоустройству пояснили, что осадки к процессу отношения не имеют: такие работы ведутся круглогодично.
Читатель «Фонтанки» в минувшие выходные запечатлел работу дорожного предприятия на проспекте Испытателей: двое рабочих со снеговыми лопатами сгребали небольшие кучки снега с края проезжей части в ковш трактора (и немного — на газон). «Снега мало, надо беречь», — прокомментировал он увиденное.
В комитете по благоустройству Петербурга объяснили, что на видео попала чистка лотковой зоны у самого края проезжей части. Ее проводят в любое время года и независимо от погоды. Если нет снега, то там скапливаются смёт и грязь, которые тоже надо убирать. «Если бы улица была незапаркована, можно было бы это сделать механизированным способом, а так приходится чистить лоток вручную. К сожалению, такова специфика большинства улиц нашего города», — добавили в ведомстве.