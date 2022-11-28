    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-в

    777мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.48eur62.88

    В комблаге объяснили, почему не стоит удивляться уборке снежных крох

    1381
    2 комментария

    Читатель «Фонтанки» Александр

    Петербуржец удивился уборке снега при почти полном его отсутствии. В городском комитете по благоустройству пояснили, что осадки к процессу отношения не имеют: такие работы ведутся круглогодично.

    Читатель «Фонтанки» в минувшие выходные запечатлел работу дорожного предприятия на проспекте Испытателей: двое рабочих со снеговыми лопатами сгребали небольшие кучки снега с края проезжей части в ковш трактора (и немного — на газон). «Снега мало, надо беречь», — прокомментировал он увиденное.

    В комитете по благоустройству Петербурга объяснили, что на видео попала чистка лотковой зоны у самого края проезжей части. Ее проводят в любое время года и независимо от погоды. Если нет снега, то там скапливаются смёт и грязь, которые тоже надо убирать. «Если бы улица была незапаркована, можно было бы это сделать механизированным способом, а так приходится чистить лоток вручную. К сожалению, такова специфика большинства улиц нашего города», — добавили в ведомстве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close