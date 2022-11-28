Собака в Иркутске приняла котёнка леопарда и выкармливает его вместе со своими щенками

Для спасения маленького леопарда ему нашли новую маму — собаку. Это Мира, её порода — сиба-ину. Удивительными кадрами поделилась Иркутская зоогалерея.

Как пишет 28 ноября местное издание «Глагол» , о судьбе котёнка рассказала директор зоогалереи Людмила Ивушкина. Он попал в зверинец летом из другого зоопарка. Его состояние было очень тяжёлым, ветеринары зафиксировали врожденные нарушения в развитии. Ему требовался тщательный медицинский уход и настоящая материнская забота. В зоогалерее как раз ощенилась собака Мира, и к ней решили подселить котёнка. Назвали его Мао.

Из шести щенков четверых уже забрали в новые дома. А двое так сильно подружились с Мао, что их даже сняли с продажи.



Пока посетители не могут рассмотреть малышей: они живут на задворках и только иногда показываются «буквально на полглаза». А вот весной маленького леопарда собираются переселить в другой зоопарк, где содержатся в том числе львы, тигрицы, пантера и рысёнок.