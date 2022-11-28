    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-в

    777мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.48eur62.88

    Собака в Иркутске приняла котёнка леопарда и выкармливает его вместе со своими щенками

    2308
    4 комментария

    Для спасения маленького леопарда ему нашли новую маму — собаку. Это Мира, её порода — сиба-ину. Удивительными кадрами поделилась Иркутская зоогалерея.

    Как пишет 28 ноября местное издание «Глагол», о судьбе котёнка рассказала директор зоогалереи Людмила Ивушкина. Он попал в зверинец летом из другого зоопарка. Его состояние было очень тяжёлым, ветеринары зафиксировали врожденные нарушения в развитии. Ему требовался тщательный медицинский уход и настоящая материнская забота. В зоогалерее как раз ощенилась собака Мира, и к ней решили подселить котёнка. Назвали его Мао.

    Из шести щенков четверых уже забрали в новые дома. А двое так сильно подружились с Мао, что их даже сняли с продажи.

    Пока посетители не могут рассмотреть малышей: они живут на задворках и только иногда показываются «буквально на полглаза». А вот весной маленького леопарда собираются переселить в другой зоопарк, где содержатся в том числе львы, тигрицы, пантера и рысёнок.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК9
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close