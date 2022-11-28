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    На «Сортавале» отловили автокран, находящийся в международном розыске

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    В центре Петербурга воскресным вечером не дали автовору умыкнуть чужой кроссовер. А на федеральной трассе в Ленобласти нашли автокран, который был объявлен в международный розыск.

    В 23:15 27 ноября в полицию Центрального района Петербурга сообщили, что у дома 36 по Разъезжей улице кто-то пытается угнать автомобиль Vortex Tingo. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого: им оказался 25-летний гражданин одного из сопредельных государств, который приехал в Россию учиться, сообщает 28 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Молодого человека доставили в отдел. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Второй случай произошел во Всеволожском районе еще на минувшей неделе. Как сообщает 28 ноября пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области, 24 ноября около 9:55 на 36-м километре трассы А121 «Сортавала» сотрудники ДПС остановили автокран «КС 55713-SK» под управлением 41-летнего мужчины. При проверке выяснилось, что техника числится в международном розыске. Машину и водителя доставили в полицию для разбирательства.

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