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    На Новой сцене Александринки пройдёт фестиваль социальной фотографии

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    На площадке Новой сцены Александринского театра в Петербурге пройдёт фестиваль социальной фотографии «Взгляды: Преодолевая границы», организованный Ассоциацией родителей детей-инвалидов ГАООРДИ.

    В течение трёх дней — 3,4 и 5 декабря — гостей будет ждать насыщенная событиями и встречами программа, которая позволит каждому найти для себя что-то важное и ценное.

    «Участников ждут лекции и встречи с фотографами, чей талант получил признание и восхищение миллионов зрителей, познавательные мастер-классы по фотосъёмке на камеру телефона и созданию фотокниг, экспозиции и представление фотопроектов ярких и непохожих друг на друга фотохудожников современности. Представителей некоммерческих организаций и благотворительных проектов заинтересует возможность пообщаться с мастерами социального репортажа», — рассказали организаторы.

    Фестиваль откроется выставкой фотографов-документалистов, исследующих жизнь людей с особыми потребностями и рассказывающих о своих героях посредством фотоснимков. Центральным мероприятием второго дня станет публичная дискуссия с участием фотографов, общественных деятелей и представителей НКО.

    Завершит трехдневный фестиваль социальной фотографии торжественная церемония награждения победителей Международного фотоконкурса «Взгляды», который уже 16 лет объединяет профессиональных фотографов и фотолюбителей одной общей идеей — показать уникальность мира человека с инвалидностью, избегая стереотипов и создавая фотоработы, в которых утверждаются равные права и возможности для всех. В фойе откроется выставка лучших работ фотоконкурса 2022 года, с авторами которых можно будет познакомиться и пообщаться за дружеским фуршетом.

    Принять участие в мероприятиях фестиваля могут все желающие. Участие во всех встречах бесплатное, но необходима предварительная регистрация:

    — 2 декабря, пятница: https://newstage.timepad.ru/event/2242962/

    — 3 декабря, суббота: https://newstage.timepad.ru/event/2242996/

    — 4 декабря, воскресенье: https://newstage.timepad.ru/event/2243434/

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