На Новой сцене Александринки пройдёт фестиваль социальной фотографии

На площадке Новой сцены Александринского театра в Петербурге пройдёт фестиваль социальной фотографии «Взгляды: Преодолевая границы», организованный Ассоциацией родителей детей-инвалидов ГАООРДИ.



В течение трёх дней — 3,4 и 5 декабря — гостей будет ждать насыщенная событиями и встречами программа, которая позволит каждому найти для себя что-то важное и ценное.



«Участников ждут лекции и встречи с фотографами, чей талант получил признание и восхищение миллионов зрителей, познавательные мастер-классы по фотосъёмке на камеру телефона и созданию фотокниг, экспозиции и представление фотопроектов ярких и непохожих друг на друга фотохудожников современности. Представителей некоммерческих организаций и благотворительных проектов заинтересует возможность пообщаться с мастерами социального репортажа», — рассказали организаторы.

