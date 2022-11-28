В Петербурге разрешат строить капитальные пешеходные мостики в парках и скверах

В Петербурге хотят разрешить строить капитальные пешеходные мостики в скверах и парках, чтобы прокладывать путь через овраги и каналы. Парламентская комиссия по градостроительству, земельным и имущественным вопросам на заседании 28 ноября поддержала собственную поправку в закон о зеленых насаждениях, рассказал «Фонтанке» замглавы комиссии Борис Вишневский.

Сейчас в правилах благоустройства на территории зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) разрешено ставить пешеходные мостики. Однако такие конструкции не могут быть капитальными, так как элементы благоустройства по Градостроительному кодексу не являются объектами капитального строительства.