В Петербурге разрешат строить капитальные пешеходные мостики в парках и скверах

В Петербурге хотят разрешить строить капитальные пешеходные мостики в скверах и парках, чтобы прокладывать путь через овраги и каналы. Парламентская комиссия по градостроительству, земельным и имущественным вопросам на заседании 28 ноября поддержала собственную поправку в закон о зеленых насаждениях, рассказал «Фонтанке» замглавы комиссии Борис Вишневский.
Сейчас в правилах благоустройства на территории зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) разрешено ставить пешеходные мостики. Однако такие конструкции не могут быть капитальными, так как элементы благоустройства по Градостроительному кодексу не являются объектами капитального строительства.
«Для обеспечения безопасности и возможности преодоления пешеходами водных объектов, оврагов и других преград на территориях зеленых насаждений существует потребность именно в строительстве пешеходных мостов — сооружений, которые имели бы прочную связь с землей, и конструктивные характеристики которых не позволили бы осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик таких сооружений», — говорится в пояснительной записке к поправке.