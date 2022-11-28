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    «Сканию» как будто разжевали. В ДТП в Ленобласти попали три грузовика

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    Серьёзное ДТП произошло утром 28 ноября на востоке Ленинградской области. «Замес на границе Волховского и Тихвинского районов», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    «Сканию» как будто разжевали. В ДТП в Ленобласти попали три грузовика

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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    Это случилось около 9 часов на 480-м километре федеральной дороги А-114 (Вологда — Новая Ладога), сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Участники — три грузовых автомобиля, столкновение частично лобовое. Пострадал один человек.

    На месте организовано реверсивное движение. Пробки, судя по «Яндекс.Картам», не наблюдается.

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