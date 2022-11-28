Серьёзное ДТП произошло утром 28 ноября на востоке Ленинградской области. «Замес на границе Волховского и Тихвинского районов», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
«Сканию» как будто разжевали. В ДТП в Ленобласти попали три грузовика
Это случилось около 9 часов на 480-м километре федеральной дороги А-114 (Вологда — Новая Ладога), сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Участники — три грузовых автомобиля, столкновение частично лобовое. Пострадал один человек.
На месте организовано реверсивное движение. Пробки, судя по «Яндекс.Картам», не наблюдается.