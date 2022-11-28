В Удмуртии осудили женщину, которая заразила мужа ВИЧ. Она ездила к нему на свидания в колонию

Согласно материалам дела, 38-летнюю женщину поставили на учёт с этим диагнозом ещё в 2015 году. Спустя два года на сайте знакомств она нашла мужчину, которого спустя некоторое время лишили свободы. Поводом для расставания это не стало — подсудимая приезжала к нему на свидания в исправительное учреждение в Удмуртии. Отношения развивались так хорошо, что в 2018 году она даже вышла за него замуж. Тем не менее обоюдного доверия между супругами не было — женщина так и не смогла рассказать ему о заболевании. В декабре 2020 года он узнал о болезни от врачей, которые готовили его к операции и нашли вирус в крови.

Завьяловский райсуд в Удмуртии огласил приговор жительнице Набережных Челнов, которая заразила мужа ВИЧ-инфекцией. Об этом 28 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

Подсудимая полностью признала свою вину в преступлении по второй части 122 статьи УК РФ («Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни») и раскаялась.



Потерпевший просил взыскать с уже бывшей жены компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. Суд наказал её годом условного лишения свободы с таким же по длительности испытательным сроком. Исковые требования мужчины частично удовлетворены — с осуждённой взыскали 100 тыс. руб. морального вреда.

