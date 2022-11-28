    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -9

    3 м/с, вос

    777мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.48eur62.88

    COVID-19

    Заболеваемость ковидом в Петербурге — всё выше и выше, несмотря на выходные

    1069
    1 комментарий

    Заболеваемость коронавирусом в Петербурге достигла максимума за полтора месяца. Как сообщает 28 ноября оперштаб, за минувшие сутки в городе выявили 579 новых случаев COVID-19 (для сравнения — накануне было 547, а до этого 501). Выше было только в середине октября. Синий график на сайте Стопкоронавирус.рф демонстрирует устойчивый рост даже в выходные.

    ПоделитьсяПоделиться

    Госпитализация за сутки в Петербурге составила 69 человек (накануне — 72), подтверждено 8 смертей (накануне 14).

    В целом по России за сутки зафиксировано 5 048 новых случаев ковида (накануне 5 918), госпитализированы 478 человек (накануне 661), подтверждено 50 летальных исходов (накануне 51). Показатель заболеваемости (на 100 тысяч населения) за прошедшую неделю составил 26,5 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 7,04 %, показатель госпитализации составил 5,3 и вырос на 10,2 %.

    <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/" class="io-leave-page _" target="_blank">Стопкоронавирус.рф</a>
    Стопкоронавирус.рф

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close