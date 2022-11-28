Заболеваемость ковидом в Петербурге — всё выше и выше, несмотря на выходные

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге достигла максимума за полтора месяца. Как сообщает 28 ноября оперштаб, за минувшие сутки в городе выявили 579 новых случаев COVID-19 (для сравнения — накануне было 547, а до этого 501). Выше было только в середине октября. Синий график на сайте Стопкоронавирус.рф демонстрирует устойчивый рост даже в выходные.
Госпитализация за сутки в Петербурге составила 69 человек (накануне — 72), подтверждено 8 смертей (накануне 14).
В целом по России за сутки зафиксировано 5 048 новых случаев ковида (накануне 5 918), госпитализированы 478 человек (накануне 661), подтверждено 50 летальных исходов (накануне 51). Показатель заболеваемости (на 100 тысяч населения) за прошедшую неделю составил 26,5 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 7,04 %, показатель госпитализации составил 5,3 и вырос на 10,2 %.