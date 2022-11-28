«Коммерсантъ» рассказал о проблемах при получении кредитных каникул для мобилизованных

Клиенты банков столкнулись с отказами или массовыми ошибками в предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам. Об этом 28 ноября сообщает «Коммерсантъ».
В ноябре клиенты стали активно жаловаться на «недобросовестный подход» банков к предоставлению кредитных каникул для мобилизованных россиян. «С подобными ситуациями столкнулись клиенты Сбербанка, ВТБ, Тинькофф-банка, Альфа-банка и т.д.», — говорится в публикации «Ъ».
Один из пострадавших рассказал, что пытается добиться каникул по кредиту для мобилизованного отца, но банк «игнорировал запросы в чате, а на горячей линии бросали трубку». Другой отмечал, что после принятия документов приходил отказ в кредитных каникулах.
Как утверждает «Коммерсантъ», в ВТБ поступило несколько тысяч подобных обращений, большинство их них касается кредитов наличными. В «Уралсибе» получили около 800 заявок. Совкомбанк одобрил примерно 7 тысяч заявлений.
В ВТБ рассказали, что часть клиентов могла столкнуться с задержкой с подключением каникул «по техническим причинам». В банке заверили, что оформляют государственные каникулы и отсрочку для всех мобилизованных, которые соответствуют критериям. Также о технических проблемах говорят и в ХКФ-Банке, МТС-Банке. В Сбербанке объяснили, что «единичные отказы» были возможны в октябре, но сейчас «проблема отсутствует».
В Альфа-банке, Совкомбанке и Газпромбанке утверждают, что исправно предоставляют каникулы. В Тинькофф-банке объяснили, что предоставляют кредитные каникулы при получении документов о мобилизации.