«Коммерсантъ» рассказал о проблемах при получении кредитных каникул для мобилизованных

Клиенты банков столкнулись с отказами или массовыми ошибками в предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам. Об этом 28 ноября сообщает «Коммерсантъ».

В ноябре клиенты стали активно жаловаться на «недобросовестный подход» банков к предоставлению кредитных каникул для мобилизованных россиян. «С подобными ситуациями столкнулись клиенты Сбербанка, ВТБ, Тинькофф-банка, Альфа-банка и т.д.», — говорится в публикации «Ъ».

Один из пострадавших рассказал, что пытается добиться каникул по кредиту для мобилизованного отца, но банк «игнорировал запросы в чате, а на горячей линии бросали трубку». Другой отмечал, что после принятия документов приходил отказ в кредитных каникулах.