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    Главный синоптик Петербурга рассказал, какая погода будет в начале декабря

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    В Петербурге подводят погодные итоги последнего осеннего месяца. На графике — переход от экстремального тепла к аномальному холоду. Об этом, а также о погоде на ближайшие дни сообщает 28 ноября в своём телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

    «Новая рабочая неделя начинается пусть и с более теплой, но зимней погоды», — констатирует он.

    Небольшое потепление до минус 2–4 градусов закончится к середине недели. Ему на смену придёт мороз в 5–7 градусов ниже нуля — уже в начале декабря. Но даже нынешнее потепление не сильно влияет на итоги месяца.

    «Вчера среднемесячное отклонение температуры воздуха от нормы в Санкт-Петербурге перешло в сторону отрицательных значений. При ожидаемой в последние дни ноября погоде оно таким и останется», — отмечает Колесов.

    Любопытно, что погода «обманула» синоптиков.

    «Еще в середине месяца казалось, что после такой аномально жаркой погоды с перекрытием максимумов температуры месяц будет очень теплым, но… Холодная погода, пришедшая в третьей декаде, всё изменила и принесла в наш регион зиму», — объясняет Колесов.

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