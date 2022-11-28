Пробежка по зебре на красный стоила травм ребенку на Большой Зелениной

Иностранец на автомобиле сбил ребенка в Петроградском районе Петербурга вечером 27 ноября. ДТП произошло на пешеходном переходе.



В 19:55 у дома 43 по Большой Зелениной улице 34-летний гражданин Узбекистана, управляя автомобилем Daewoo Matiz, сбил 10-летнего мальчика, сообщает 28 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ребенок перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. На улице он был без сопровождения родителей.

В результате пострадавший, ученик развивающей школы, получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы века и плеча. Состояние ребенка оценили как средней тяжести. После оказания медицинской помощи его направили на амбулаторное лечение.