    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -9

    3 м/с, вос

    777мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.48eur62.88

    Пробежка по зебре на красный стоила травм ребенку на Большой Зелениной

    1208
    1 комментарий

    Иностранец на автомобиле сбил ребенка в Петроградском районе Петербурга вечером 27 ноября. ДТП произошло на пешеходном переходе.

    В 19:55 у дома 43 по Большой Зелениной улице 34-летний гражданин Узбекистана, управляя автомобилем Daewoo Matiz, сбил 10-летнего мальчика, сообщает 28 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ребенок перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. На улице он был без сопровождения родителей.

    В результате пострадавший, ученик развивающей школы, получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы века и плеча. Состояние ребенка оценили как средней тяжести. После оказания медицинской помощи его направили на амбулаторное лечение.

    Полиция останавливает все обстоятельства ДТП. Как стало известно «Фонтанке», водитель «Дэу» приехал в Россию работать летом 2021 года. У мужчины имеется временная регистрация в Петербурге. На нарушении ПДД в 2022 году он попадался дважды, оба раза — на нарушении правил перевозки детей. Автомобиль принадлежит 32-летнему жителю Петербурга.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close