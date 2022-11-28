Reuters: Boeing предложил поставлять Киеву снаряды для ударов по «тылу России»

Пентагон рассматривает предложение американской компании Boeing по поставке Украине дешевых высокоточных снарядов малого диаметра наземного базирования (GLSDB) для нанесения ударов «далеко в тыл России». Об этом 28 ноября сообщает агентство Reuters.

Агентство отмечает, что военные запасы США и союзников сокращаются, а Украина с растущей потребностью нуждается в оружии.

Источники Reuters уточнили, что снаряды могут быть доставлены на Украину уже весной 2023 года.

«Дальность полета GLSDB в 94 мили (150 км) позволит Украине поразить ценные военные цели, которые были вне досягаемости», — утверждается в публикации.