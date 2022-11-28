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    Боевые действия на Украине

    Reuters: Boeing предложил поставлять Киеву снаряды для ударов по «тылу России»

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    Пентагон рассматривает предложение американской компании Boeing по поставке Украине дешевых высокоточных снарядов малого диаметра наземного базирования (GLSDB) для нанесения ударов «далеко в тыл России». Об этом 28 ноября сообщает агентство Reuters.

    Агентство отмечает, что военные запасы США и союзников сокращаются, а Украина с растущей потребностью нуждается в оружии.

    Источники Reuters уточнили, что снаряды могут быть доставлены на Украину уже весной 2023 года.

    «Дальность полета GLSDB в 94 мили (150 км) позволит Украине поразить ценные военные цели, которые были вне досягаемости», — утверждается в публикации.

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