Мощный пожар на Коломяжском собрал пробку. Напротив АЗС полыхает «буханка»

Автомобильный пожар утром 28 ноября затруднил движение на Коломяжском проспекте в Приморском районе Петербурга.
Как сообщают очевидцы (читатели «Фонтанки» и подписчики «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»), около дома 34, корпус 2, по Коломяжскому, напротив АЗС, загорелся УАЗ «буханка». Огонь охватил машину целиком.
По данным ГУ МЧС, вызов на Коломяжский поступил в 9:22. Два пожарных расчёта (10 человек) ликвидировали возгорание в 10:10. В грузовом автомобиле УАЗ выгорел салон. Люди не пострадали. Пробка, судя по «Яндекс.Картам», растянулась и на Коломяжском, и на Парашютной улице.
читатель «Фонтанки»
Это как минимум второй автомобильный пожар за последние часы. Около полуночи на Народной улице, 57, тушили Chery, у неё выгорел салон. Никто не пострадал, сообщала пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.