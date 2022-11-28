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    Мощный пожар на Коломяжском собрал пробку. Напротив АЗС полыхает «буханка»

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    2 комментария

    Автомобильный пожар утром 28 ноября затруднил движение на Коломяжском проспекте в Приморском районе Петербурга.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Как сообщают очевидцы (читатели «Фонтанки» и подписчики «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»), около дома 34, корпус 2, по Коломяжскому, напротив АЗС, загорелся УАЗ «буханка». Огонь охватил машину целиком.

    По данным ГУ МЧС, вызов на Коломяжский поступил в 9:22. Два пожарных расчёта (10 человек) ликвидировали возгорание в 10:10. В грузовом автомобиле УАЗ выгорел салон. Люди не пострадали. Пробка, судя по «Яндекс.Картам», растянулась и на Коломяжском, и на Парашютной улице.

    читатель «Фонтанки»

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    Это как минимум второй автомобильный пожар за последние часы. Около полуночи на Народной улице, 57, тушили Chery, у неё выгорел салон. Никто не пострадал, сообщала пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

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    Комментарии 2

    ***_12328 Ноя 2022 в 10:43
    Полбуханки.
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