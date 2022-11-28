It's Myway. Вероломная угонщица успела проехать 150 км почти от эстонской границы и финишировала в ДТП на КАД

Сотрудники полиции задержали женщину, похитившую автомобиль у своей знакомой. Угонщицу поймали на КАД: она успела проехать около 150 км и попала в ДТП раньше, чем автовладелица заметила пропажу. Об этом происшествии сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, некоторые его подробности стали известны «Фонтанке».



28 ноября в начале первого ночи в полицию Сланцевского района обратилась 31-летняя жительница области. У неё пропал серый Lifan Myway 2017 года выпуска. Машина была припаркована около магазина в Сланцах, что рядом с эстонской границей. Хозяйка, работающая стажёром в супермаркете, оставила её там в 8:30, а вернувшись в 22:37, не увидела на месте.

