It's Myway. Вероломная угонщица успела проехать 150 км почти от эстонской границы и финишировала в ДТП на КАД

Сотрудники полиции задержали женщину, похитившую автомобиль у своей знакомой. Угонщицу поймали на КАД: она успела проехать около 150 км и попала в ДТП раньше, чем автовладелица заметила пропажу. Об этом происшествии сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, некоторые его подробности стали известны «Фонтанке».
28 ноября в начале первого ночи в полицию Сланцевского района обратилась 31-летняя жительница области. У неё пропал серый Lifan Myway 2017 года выпуска. Машина была припаркована около магазина в Сланцах, что рядом с эстонской границей. Хозяйка, работающая стажёром в супермаркете, оставила её там в 8:30, а вернувшись в 22:37, не увидела на месте.
Спустя полтора часа в полицию поступило сообщение о том, что на 68-м километре внешнего кольца КАД произошло ДТП с участием «Мазды СХ-5» и разыскиваемого «Лифана». За рулем последнего находилась 40-летняя дама. Полиция установила, что она — знакомая заявительницы. Она взяла у хозяйки машины ключи, объяснив, что надо забрать вещи, и уехала.
По данным «Фонтанки», ДТП случилось ещё в 20:30. Полицию сразу заинтересовало то, что у водителя «Лифана» нет документов на автомобиль.
Нарушительница доставлена в отдел полиции, в отношении неё составлен протокол за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль увезён на спецстоянку.