В Металлострое после массовой драки у хинкальной в больницу уехали четверо

Массовая драка в Колпинском районе Петербурга закончилась для четверых мужчин госпитализацией. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 ноября.



Накануне ночью в дежурную часть главка поступила информация о конфликте у кафе «Хинкали» в поселке Металлострой. На улицу Полевую были ориентированы ближайшие наряды. Приехавшие патрульные задержали и доставили в 39-й отдел местных жителей 34 и 37 лет. На обоих составили протоколы по статье о мелком хулиганстве и поместили в камеру.



Четверо пострадавших в средней степени тяжести были доставлены в больницу. У мужчин самые разные травмы — сотрясения, переломы, ушибы и так далее. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

