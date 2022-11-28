После падения вертолёта под Тверью возбуждено дело. В СМИ звучит имя погибшего — заслуженного мастера спорта

По факту крушения вертолёта под Тверью возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом 28 ноября информирует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ и публикует фотографию разбившейся машины.

СК уточняет, что в вертолёте Robinson R66 у деревни Вязовец вчера вечером погибли пилот 1968 года рождения и пассажир 1975 года рождения. По данным источника «Известий» , это заслуженный мастер самолетного спорта России Александр Курылев и его брат Дмитрий Курылев.

В СК рассматривают несколько версий трагедии, какие именно — не уточняется. Ранее ТАСС сообщал, что вероятными причинами назывались техническая неисправность и ошибка пилотирования.



«Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются и опрашиваются очевидцы, а также все условия и причины произошедшего», — отмечается в сообщении СК.

