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    После падения вертолёта под Тверью возбуждено дело. В СМИ звучит имя погибшего — заслуженного мастера спорта

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    По факту крушения вертолёта под Тверью возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом 28 ноября информирует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ и публикует фотографию разбившейся машины.

    Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
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    СК уточняет, что в вертолёте Robinson R66 у деревни Вязовец вчера вечером погибли пилот 1968 года рождения и пассажир 1975 года рождения. По данным источника «Известий», это заслуженный мастер самолетного спорта России Александр Курылев и его брат Дмитрий Курылев.

    В СК рассматривают несколько версий трагедии, какие именно — не уточняется. Ранее ТАСС сообщал, что вероятными причинами назывались техническая неисправность и ошибка пилотирования.

    «Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются и опрашиваются очевидцы, а также все условия и причины произошедшего», — отмечается в сообщении СК.

    Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

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