    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -9

    3 м/с, вос

    777мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.48eur62.88

    В Пушкине задержали мужчину с самодельным взрывным устройством. Он потерял память, пока развлекался

    3334
    2 комментария

    Житель Пушкина в ближайшее время рискует стать фигурантом уголовного дела из-за опасной «игрушки». Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 28 ноября.

    Мужчину 40 лет группа задержания вневедомственной охраны взяла под руки накануне утром на улице Гусарской. При себе у товарища был баллон, обмотанный малярным скотчем. Из предмета торчал фитиль для поджигания. Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН рассмотрели устройство и пришли к выводу, что оно вполне может взорваться. Задержанный пояснил, что еще 2 года назад сам сделал «бомбу» ради развлечения. При этом мужчина якобы напрочь забыл, где брал взрывоопасное вещество.

    На непомнящего составили протокол о потреблении наркотических средств и поместили в камеру. Изъятый предмет отправлен на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close