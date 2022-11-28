В Пушкине задержали мужчину с самодельным взрывным устройством. Он потерял память, пока развлекался

Житель Пушкина в ближайшее время рискует стать фигурантом уголовного дела из-за опасной «игрушки». Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 28 ноября.
Мужчину 40 лет группа задержания вневедомственной охраны взяла под руки накануне утром на улице Гусарской. При себе у товарища был баллон, обмотанный малярным скотчем. Из предмета торчал фитиль для поджигания. Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН рассмотрели устройство и пришли к выводу, что оно вполне может взорваться. Задержанный пояснил, что еще 2 года назад сам сделал «бомбу» ради развлечения. При этом мужчина якобы напрочь забыл, где брал взрывоопасное вещество.
На непомнящего составили протокол о потреблении наркотических средств и поместили в камеру. Изъятый предмет отправлен на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.