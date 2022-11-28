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    Большой адронный коллайдер остановит работу раньше срока для экономии электричества

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    Раньше срока на две недели крупнейший в мире ускоритель частиц — Большой адронный коллайдер — уходит на зимний перерыв. Как пишет издание Zeit со ссылкой ссылкой на Немецкое агентство печати (DPA), коллайдер, находящийся недалеко от Женевы, остановят 28 ноября из-за энергетического кризиса.

    В Европейскую организацию по ядерным исследованиям (ЦЕРН) обратился французский поставщик электроэнергии EDF, который и попросил сократить время работы.

    Эта мера должна значительно разгрузить систему, потому что за год работы ускоритель частиц потребляет столько электроэнергии, сколько домохозяйства города с населением в 300 тысяч человек.

    Также планируется, что в 2023 году время работы Большого адронного коллайдера сократят на 20 %.

    Как объяснил DPA директор по исследованиям Йоахим Мних, в результате будет генерироваться меньше данных для исследований.

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