Большой адронный коллайдер остановит работу раньше срока для экономии электричества

Раньше срока на две недели крупнейший в мире ускоритель частиц — Большой адронный коллайдер — уходит на зимний перерыв. Как пишет издание Zeit со ссылкой ссылкой на Немецкое агентство печати (DPA), коллайдер, находящийся недалеко от Женевы, остановят 28 ноября из-за энергетического кризиса.

В Европейскую организацию по ядерным исследованиям (ЦЕРН) обратился французский поставщик электроэнергии EDF, который и попросил сократить время работы.

Эта мера должна значительно разгрузить систему, потому что за год работы ускоритель частиц потребляет столько электроэнергии, сколько домохозяйства города с населением в 300 тысяч человек.