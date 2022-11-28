Петербург на краю антициклона: давление сильно выше нормы, а температура — как и должна быть в конце осени

В Петербурге сегодня может и выглянуть солнце, и пойти снег.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 ноября ожидается местами небольшой снег, слабый ветер, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 5–7 градусов, днём составит минус 2–4.
Регион находится под влиянием западной периферии антициклона, что обеспечивает облачную с неустойчивыми прояснениями погоду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 777 мм рт. ст., что существенно выше нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
По данным «Яндекс.Погоды», сегодняшние температурные показатели соответствуют концу осени. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 8 до плюс 2 градусов в течение суток. Самое холодное 28 ноября было зафиксировано в 1984 году, минус 18 днём, а самое тёплое — в 2011 году, плюс 9.
Во вторник температура почти не изменится, заметных осадков не ожидается.