Глава посёлка в Кузбассе попал в реанимацию после ЧП в администрации

Авария на сетях теплоснабжения произошла в здании местной администрации туристического посёлка Шерегеш в Кузбассе. Глава посёлка Вадим Швайгерт госпитализирован.



Как сообщает 28 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Таштагольского района, трубу прорвало в кабинете МФЦ. На место были вызваны аварийная бригада управляющей компании, сотрудник МФЦ и глава Шерегешского городского поселения.



«При открытии двери в помещение глава поселка Вадим Швайгерт получил ожоги. Его отвезли в реанимацию, сейчас он получает специализированную медицинскую помощь», — рассказали в пресс-службе.

