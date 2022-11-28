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    Глава посёлка в Кузбассе попал в реанимацию после ЧП в администрации

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    Авария на сетях теплоснабжения произошла в здании местной администрации туристического посёлка Шерегеш в Кузбассе. Глава посёлка Вадим Швайгерт госпитализирован.

    Как сообщает 28 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Таштагольского района, трубу прорвало в кабинете МФЦ. На место были вызваны аварийная бригада управляющей компании, сотрудник МФЦ и глава Шерегешского городского поселения.

    «При открытии двери в помещение глава поселка Вадим Швайгерт получил ожоги. Его отвезли в реанимацию, сейчас он получает специализированную медицинскую помощь», — рассказали в пресс-службе.

    Пока Швайгерт находится на лечении, обязанности главы временно исполняет его заместитель Сергей Куртигешев.

    Шерегеш — туристический поселок на юге Кузбасса в Таштагольском районе, на территории которого расположен одноименный популярный горнолыжный курорт. Прошлой зимой спортивно-туристический комплекс посетили более 2 млн туристов.

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