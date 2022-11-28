WSJ: США опасаются дефицита оружия для Тайваня из-за Украины

Власти США высказывают опасения о невозможности снабжения Тайваня необходимым оружием из-за боевых действий на Украине. Об этом 27 ноября пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в конгрессе и американском правительстве.

США, по данным издания, отстают в поставках вооружения Тайваню почти на 19 млрд долларов, потому что большая часть военной помощи направлена на Украину. Остров до сих пор не получил 208 противотанковых комплексов Javelin и 215 противовоздушных ракетных комплексов Stinger — заказ на них поступил в декабре 2015 года.

