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    WSJ: США опасаются дефицита оружия для Тайваня из-за Украины

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    Власти США высказывают опасения о невозможности снабжения Тайваня необходимым оружием из-за боевых действий на Украине. Об этом 27 ноября пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в конгрессе и американском правительстве.

    США, по данным издания, отстают в поставках вооружения Тайваню почти на 19 млрд долларов, потому что большая часть военной помощи направлена на Украину. Остров до сих пор не получил 208 противотанковых комплексов Javelin и 215 противовоздушных ракетных комплексов Stinger — заказ на них поступил в декабре 2015 года.

    «Проблемы с цепями поставок сократили производство многих систем, и они сталкивались со сложностями в выполнении заказов еще до того, как операция России на Украине увеличила спрос», — говорится в публикации.

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