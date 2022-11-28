Музыка в смартфоне. Как радио меняет нас, а мы — радио?

В автомобиле, во время занятий фитнесом, во время работы аудиопоток успешно справляется с ролью фонового спутника. По мнению генерального продюсера «Радио Рекорд» Андрея Резникова , рост популярности онлайн-радиостанций будет продолжаться. Благодаря тому, что смартфоном пользуются чаще всего, именно там пользователь сосредоточивает поиски контента — в том числе музыкального. Mediascope Radio Index Russia приводит данные: почти треть аудитории радио (30,3%) в числе прочих устройств используют для прослушивания именно это устройство. А число онлайн-радиостанций теперь измеряется десятками, если не сотнями тысяч.

Всю работу по отбору контента из многомиллионного фонда записей здесь делает сервис. Пользователю достаточно определиться с настроением и выбрать под него канал, в котором может быть не только музыка, но и новостные выпуски, интересная информация, шоу, интерактивные элементы и живое общение.

Аудио в сети условно делится на два вида: первый — музыка по запросу, «on demand», представленная на многочисленных специализированных платформах. Второй — непрерывный стриминг звукового контента, где слушатель не может выбрать произвольный трек или изменить порядок композиций. Это практически полный аналог традиционной радиостанции — разница лишь в среде распространения.

Потоковое радио появилось в начале 1990-х. Первой, кто реализовал возможность кодирования и воспроизведения аудиотрансляций в интернете, стала компания Real Networks , разработавшая формат RealAudio . Он набрал популярность к концу тысячелетия.

Современный пользователь практически любого возраста сталкивается с потоковым медиа ежедневно: листая ленты соцсетей, просматривая фильмы, сериалы и блогерские шоу, слушая треки любимых исполнителей. Фактически развитие потоковых технологий изменило способ потребления контента, почти полностью вытеснив физические носители информации. Например, доход музыканта теперь определяет не объем продаж дисков, а популярность композиции на стриминговых платформах.

Кто и как делает радио для наших смартфонов



В этом огромном списке очень трудно найти нужное — даже с помощью агрегаторов, где есть разбивка по жанрам, стилям или странам. Поэтому чаще всего слушатель обращается к привычным источникам: например, к традиционным брендам, которые слушал еще «по радио».



А вещатели могут создать под крышей эфирной радиостанции целое семейство дополнительных интернет-каналов, дополняющих или расширяющих основной формат. Пользователь получает более широкий выбор, не расставаясь с известным ему брендом. А организатор может тем или иным способом монетизировать интерес аудитории и тем самым компенсировать затраты на подготовку контента и обеспечение бесперебойной работы онлайна.



Однако здесь есть проблема: если слушатель выбирает канал через агрегаторы, именно они и получают весь доход. Нужно сделать так, чтобы он обращался к сервису онлайн-радио напрямую. В решении именно этого вопроса заключается уникальный опыт «Радио Рекорд» — станции из Санкт-Петербурга, которой удалось создать продукт, успешно конкурирующий с популярными музыкальными сервисами.

Что удалось «Рекорду»?

У «Радио Рекорд» с момента появления был нестандартный подход к формированию модели бизнеса. И организация интернет-вещания у компании тоже оказалась особенной: здесь развивают сетевой сервис с интуитивно понятным и удобно настраиваемым интерфейсом, который позволяет слушать стриминговое радио или подкасты с любого устройства. На сайте radiorecord.ru и в мобильном приложении радио собраны более 90 радиостанций с электронной и танцевальной музыкой, а также несколько десятков постоянно пополняемых авторских подкастов.

От первого лица



Андрей Резников рассказал «Фонтанке», как развивается направление онлайн-радио — в частности, у «Радио Рекорд».

— Как меняется музыкальный рынок и ниша онлайн-радиостанций?



— Радио дает слушателям возможность получить однородный, неограниченный по времени плейлист и не тратить время на составление собственных или поиск чужих подборок треков. Практически у всех популярных радиостанций в арсенале есть один или несколько альтернативных жанровых онлайн-потоков, которые дают слушателям дополнительный выбор, увеличивают время контакта с брендом.



В то же время мы пошли немного дальше: для нас нет основного и «вспомогательных» потоков — в рамках сервиса они все равны, и их востребованность определяется только поведением пользователя. При этом мы осознанно сегментировались именно в нише электронной и танцевальной музыки, поскольку амбассадором этих направлений Рекорд выступает на протяжении 27 лет. Таким образом, восприятие бренда только укрепляется, а сам бренд остается верным тому пути, который выбрал на старте.



— А как сейчас обстоит дело с интересами интернет-пользователей? Какие направления или исполнители — самые популярные?



— Будет неверным говорить обо всей аудитории интернет-пользователей целиком. Естественно, что онлайн-прослушивание музыки характерно в бОльшей степени для молодых пользователей. При этом наиболее юная часть аудитории формирует музыкальные тренды в целом. Так, несколько лет назад чарты российских музыкальных сервисов оказались заполнены преимущественно исполнители новой волны urban-музыки.



Наш же сервис ориентирован на аудиторию чуть старше — это пользователи 25–40 лет с музыкальными пристрастиями, сформированными в прошлом десятилетии. Считается, что ключевые музыкальные пристрастия формируются в подростковом возрасте и в дальнейшем сопровождают человека на протяжении всей жизни. И с этой точки зрения сервис с электронной музыкой, пик популярности которой пришелся на 2000–2015 годы, как раз отвечает запросам целевой аудитории. Безусловно, это музыкальное направление не исчерпало себя и продолжает развиваться: среди 90 с лишним наших радиостанций есть и те, которые представляют самые свежие жанровые направления.



— Какие новые цели и задачи вы перед собой ставите? В чем видите точки роста?



— Развитие музыкального сервиса — это один из ответов на вопрос «в чем будущее радио?» Наш опыт показывает: слушатель готов слушать радио не только в эфире, но и в сети: главное условие для этого — чтобы его опыт взаимодействия с сервисом был не менее простым и удобным, чем с привычным некогда радиоприемником. Поэтому мы непрерывно работаем над интерфейсом, над упрощением взаимодействия пользователя с сайтом или приложениями.



Помимо наиболее востребованных платформ существует также и множество других устройств, для которых будет адаптироваться сервис, — это современные автомобильные магнитолы, смарт-ТВ и другие. Кроме того, он создавался в первую очередь для русскоязычного слушателя, а число зарубежных пользователей растет. Следовательно, предстоит его адаптация для иноязычной аудитории.



И безусловно, мы регулярно пополняем число каналов и подкастов. Над выбором музыкального контента для каналов ежедневно работают опытные и талантливые редакторы «Рекорда». Уже сейчас можно сказать, что вся наиболее востребованная электронная и танцевальная музыка представлена у нас во всей полноте: от истоков до самых современных направлений. Наша задача — отслеживать интересы слушателей и предлагать разнообразие, которое отвечает их вкусам.

Наконец, мы стали первыми на рынке радиостанций, кто предложил пользователям модель подписки. Все радиостанции монетизируют приложения и сайты за счет рекламы — как баннерной, так и звуковой. Однако пользователи готовы за весьма умеренную плату отключить рекламу. Мы видим большую перспективу в развитии этой модели, в том числе за счет уникальных опций, которые будут доступны премиум-пользователям.



Цифры и факты



Сегодня онлайн-потоки «Радио Рекорд» (4+) слушают более 16 млн уникальных пользователей в неделю, а мобильное приложение — самое популярное среди всех приложений российских радиостанций. Это единственная немосковская радиостанция с федеральной сетью вещания, сопоставимой с крупными столичными сетями. Рекорду удалось также собрать внушительную аудиторию в соцсетях: так, его группа ВКонтакте — самое крупное сообщество из всех российских радиостанций, насчитывающее более 4,5 млн подписчиков.