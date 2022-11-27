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    В Абакане 70 тысяч человек остались без отопления в минус 21. В МЧС сообщили, что все починили

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    В Абакане из-за коммунальной аварии без отопления остались 270 многоквартирных домов и 14 объектов социальной инфраструктуры. Об этом 27 ноября ТАСС сообщили в хакасском управлении МЧС.

    «По состоянию на 19:30 (15:30 мск) 27 ноября без теплоснабжения в Абакане находятся 270 многоквартирных жилых домов (70 тыс. человек), 14 социально значимых объектов (четыре школы, лицей, национальная гимназия, семь детсадов, перинатальный центр)», — цитирует агентство данные МЧС.

    По предварительной информации, вернуть тепло в дома должны были в 22:00 по местному времени (18:00 мск).

    По последним данным СМИ со ссылкой на местный МЧС, повреждение на трубопроводе, которое стало причиной отключения домов от теплоснабжения, устранено. В ведомстве отметили, что температура в домах не успела достигнуть критично низкого уровня.

    К ночи температура воздуха в Абакане опустится до минус 23 градусов ниже нуля.

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