В Абакане 70 тысяч человек остались без отопления в минус 21. В МЧС сообщили, что все починили

В Абакане из-за коммунальной аварии без отопления остались 270 многоквартирных домов и 14 объектов социальной инфраструктуры. Об этом 27 ноября ТАСС сообщили в хакасском управлении МЧС.



«По состоянию на 19:30 (15:30 мск) 27 ноября без теплоснабжения в Абакане находятся 270 многоквартирных жилых домов (70 тыс. человек), 14 социально значимых объектов (четыре школы, лицей, национальная гимназия, семь детсадов, перинатальный центр)», — цитирует агентство данные МЧС.



По предварительной информации, вернуть тепло в дома должны были в 22:00 по местному времени (18:00 мск).

