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    Горячие южноамериканские парни. Драка «Зенита» и «Спартака» кончилась раздачей красных карточек

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    Массовой потасовкой завершилось дерби двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком». Игроки не смогли решить все в основное время и пустили в ход кулаки.

    Читатель «Фонтанки»

    Уже после финального свистка при счете 0:0 начался конфликт между Родригао, Барриосом, Промесом и Николсоном, к которому подключились все игроки команд, а также запасные, тренеры и персонал.

    Вот как описывают события петербургские болельщики, наблюдавшие за дракой на стадионе: «Сначала Барриос наехал на Промеса. За него вписался Николсон, за того — Родригао. Родригао пнул Николсона, за что вынул от него по щам. И то и другое не очень сильно. Потом уже просто толкались. Соболева вроде повалили, но встал он без повреждений». В итоге живописности хоккейных схваток эта потасовка не достигла.

    Главный арбитр встречи Владимир Москалев удалил с поля Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. А у «Спартака» получили красную Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон.

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