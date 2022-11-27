Горячие южноамериканские парни. Драка «Зенита» и «Спартака» кончилась раздачей красных карточек

Массовой потасовкой завершилось дерби двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком». Игроки не смогли решить все в основное время и пустили в ход кулаки.
Читатель «Фонтанки»
Уже после финального свистка при счете 0:0 начался конфликт между Родригао, Барриосом, Промесом и Николсоном, к которому подключились все игроки команд, а также запасные, тренеры и персонал.
Вот как описывают события петербургские болельщики, наблюдавшие за дракой на стадионе: «Сначала Барриос наехал на Промеса. За него вписался Николсон, за того — Родригао. Родригао пнул Николсона, за что вынул от него по щам. И то и другое не очень сильно. Потом уже просто толкались. Соболева вроде повалили, но встал он без повреждений». В итоге живописности хоккейных схваток эта потасовка не достигла.
Главный арбитр встречи Владимир Москалев удалил с поля Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. А у «Спартака» получили красную Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон.