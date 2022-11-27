В Киеве дали свет, а Песков дал новое интервью: новости СВО за 27 ноября

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Обновление учебников

Российское военно-историческое общество планирует добавить в школьные учебники раздел о причинах спецоперации, а также создать учебное пособие о героях и подвигах ее участников. Изменения коснутся учебников истории под редакцией Владимира Мединского.

Об этом ТАСС сообщил научный директор общества Михаил Мягков. По его словам, в учебниках и пособии к ним расскажут о таких участниках СВО, как командир батальона «Спарта» Владимир Жога, который погиб, «прикрывая выход мирных жителей». Также опишут подвиг Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который «подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков».