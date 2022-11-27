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    В Киеве дали свет, а Песков дал новое интервью: новости СВО за 27 ноября

    Что произошло за последние сутки

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    Частичная мобилизация завершилась больше месяца назад
    Частичная мобилизация завершилась больше месяца назадФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 27 ноября.

    Обновление учебников

    Российское военно-историческое общество планирует добавить в школьные учебники раздел о причинах спецоперации, а также создать учебное пособие о героях и подвигах ее участников. Изменения коснутся учебников истории под редакцией Владимира Мединского.

    Об этом ТАСС сообщил научный директор общества Михаил Мягков. По его словам, в учебниках и пособии к ним расскажут о таких участниках СВО, как командир батальона «Спарта» Владимир Жога, который погиб, «прикрывая выход мирных жителей». Также опишут подвиг Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который «подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков».

    Интервью Пескова

    Дмитрий Песков дал интервью телеканалу «Россия-1». Главное:

    • Россия не принимает близко к сердцу решения Европарламента, признавшего Россию страной — спонсором терроризма;
    • в Европарламенте вместо «русофобских» настроений может «настать прозрение» по отношению к России;
    • Россия руководствуется своими интересами и не будет «стрелять себе в ногу», если страны Запада введут потолок цен на энергоресурсы.

    Внешняя политика

    The New York Times сообщила, что две трети стран-участниц НАТО исчерпали свой потенциал в вопросе поставок вооружений Украине. Как пишет газета, запасы двадцати стран «почти на нуле», однако остальные десять членов НАТО всё еще могут поставлять оружие. В целом, по информации издания, участницы альянса передали Украине оружие на 40 миллиардов долларов.

    Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг дал интервью газете Welt am Sonntag. Он отметил, что помощь Украине необходимо «поддерживать и увеличивать».

    — Растущие счета за продукты питания и электроэнергию означают тяжелые времена для многих семей в Европе. Но мы должны помнить, что люди в Украине каждый день платят за это своей кровью, — сказал Столтенберг.

    Ситуация на Украине

    Владимир Зеленский сообщил, что ограничения по подаче электричества сохраняются в 15 регионах Украины, однако энергетики продолжают восстанавливать энергосистему.

    Администрация Киева сообщила, что электро- и водоснабжение в городе почти полностью восстановлены.

    Частичная мобилизация завершилась больше месяца назад
    Частичная мобилизация завершилась больше месяца назадФото: Алексей Волхонский / V1.RU

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    КиевНАТОУкраинаСпецоперацияУчебникиВнешняя политикаПесковСВО

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