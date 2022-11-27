В Киеве дали свет, а Песков дал новое интервью: новости СВО за 27 ноября

24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 27 ноября.
Обновление учебников
Российское военно-историческое общество планирует добавить в школьные учебники раздел о причинах спецоперации, а также создать учебное пособие о героях и подвигах ее участников. Изменения коснутся учебников истории под редакцией Владимира Мединского.
Об этом ТАСС сообщил научный директор общества Михаил Мягков. По его словам, в учебниках и пособии к ним расскажут о таких участниках СВО, как командир батальона «Спарта» Владимир Жога, который погиб, «прикрывая выход мирных жителей». Также опишут подвиг Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который «подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков».
Интервью Пескова
Дмитрий Песков дал интервью телеканалу «Россия-1». Главное:
- Россия не принимает близко к сердцу решения Европарламента, признавшего Россию страной — спонсором терроризма;
- в Европарламенте вместо «русофобских» настроений может «настать прозрение» по отношению к России;
- Россия руководствуется своими интересами и не будет «стрелять себе в ногу», если страны Запада введут потолок цен на энергоресурсы.
Внешняя политика
The New York Times сообщила, что две трети стран-участниц НАТО исчерпали свой потенциал в вопросе поставок вооружений Украине. Как пишет газета, запасы двадцати стран «почти на нуле», однако остальные десять членов НАТО всё еще могут поставлять оружие. В целом, по информации издания, участницы альянса передали Украине оружие на 40 миллиардов долларов.
Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг дал интервью газете Welt am Sonntag. Он отметил, что помощь Украине необходимо «поддерживать и увеличивать».
— Растущие счета за продукты питания и электроэнергию означают тяжелые времена для многих семей в Европе. Но мы должны помнить, что люди в Украине каждый день платят за это своей кровью, — сказал Столтенберг.
Ситуация на Украине
Владимир Зеленский сообщил, что ограничения по подаче электричества сохраняются в 15 регионах Украины, однако энергетики продолжают восстанавливать энергосистему.
Администрация Киева сообщила, что электро- и водоснабжение в городе почти полностью восстановлены.