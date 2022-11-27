    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, вос

    776мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.48eur62.88

    Боевые действия на Украине

    ФТС опровергла сообщения об усилении контроля при ввозе товаров для нужд СВО

    2365
    2 комментария

    Федеральная таможенная служба 27 ноября опровергла информацию, которую распространил ряд телеграм-каналов, о якобы усилении контроля при ввозе в страну товаров для нужд военной операции на Украине.

    «Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд СВО, публикуемая в ряде телеграм-каналов, не соответствует действительности. Вопросы оперативного оформления таких товаров находятся на личном контроле руководства ФТС», — сообщила пресс-служба ведомства.

    В таможенной службе отметили, что для ускорения и упрощения выпуска товаров для нужд боевой операции ведомством организовано оперативное взаимодействие с Министерством обороны. Если с оформлением таких товаров происходят задержки, ведомство порекомендовало обращаться в чат-бот ФТС. В сообщении необходимо указать таможенный орган и номер декларации.

    Ранее телеграм-каналы распространили информацию, что таможня якобы не будет пускать в страну коптеры, тепловизоры, прицелы и другие подобные товары без согласования с военным ведомством.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close