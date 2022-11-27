ФТС опровергла сообщения об усилении контроля при ввозе товаров для нужд СВО

Федеральная таможенная служба 27 ноября опровергла информацию, которую распространил ряд телеграм-каналов, о якобы усилении контроля при ввозе в страну товаров для нужд военной операции на Украине.
«Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд СВО, публикуемая в ряде телеграм-каналов, не соответствует действительности. Вопросы оперативного оформления таких товаров находятся на личном контроле руководства ФТС», — сообщила пресс-служба ведомства.
В таможенной службе отметили, что для ускорения и упрощения выпуска товаров для нужд боевой операции ведомством организовано оперативное взаимодействие с Министерством обороны. Если с оформлением таких товаров происходят задержки, ведомство порекомендовало обращаться в чат-бот ФТС. В сообщении необходимо указать таможенный орган и номер декларации.
Ранее телеграм-каналы распространили информацию, что таможня якобы не будет пускать в страну коптеры, тепловизоры, прицелы и другие подобные товары без согласования с военным ведомством.