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    Ноябрьский дождь превратил улицы Сочи в реки на фабрике Вилли Вонка

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    1 комментарий

    Краснодарский водитель

    Непогода, о которой сообщали власти Сочи накануне, оставила большинство горожан на воскресенье дома в кругу семьи.

    Грозовые дожди затопили несколько улиц города, а также снесли переправу через ручей Чухук в Лазаревском районе Сочи, сообщает РИА Новости 27 ноября со ссылкой на администрацию города. Насыпь сейчас восстанавливается.

    Но некоторые автомобилисты пытаются протаранить коричные потоки воды.

    От непогоды пострадали и территории у многоквартирных домов. Специалисты сейчас занимаются тем, чтобы убрать скопление воды с помощью насосов.

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