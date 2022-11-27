Ноябрьский дождь превратил улицы Сочи в реки на фабрике Вилли Вонка

Непогода, о которой сообщали власти Сочи накануне, оставила большинство горожан на воскресенье дома в кругу семьи.
Грозовые дожди затопили несколько улиц города, а также снесли переправу через ручей Чухук в Лазаревском районе Сочи, сообщает РИА Новости 27 ноября со ссылкой на администрацию города. Насыпь сейчас восстанавливается.
Но некоторые автомобилисты пытаются протаранить коричные потоки воды.
От непогоды пострадали и территории у многоквартирных домов. Специалисты сейчас занимаются тем, чтобы убрать скопление воды с помощью насосов.