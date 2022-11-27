Кузнецова: В России на 6,5% снизилась рождаемость

За первые девять месяцев 2022 года в России на 6,5% снизилась рождаемость. Такие данные огласила в видеообращении к участницам Всероссийского женского форума, который проходит в храме Христа Спасителя в Москве, зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова. Об этом 27 ноября сообщает ТАСС.



«По итогам девяти месяцев этого года рождаемость уменьшилась уже на 6,5%», — рассказала Кузнецова.



Она добавила, что сегодня в России на 10 браков приходится 7 разводов. Это соотношение остается неизменным последние годы.