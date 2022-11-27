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    Кузнецова: В России на 6,5% снизилась рождаемость

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    За первые девять месяцев 2022 года в России на 6,5% снизилась рождаемость. Такие данные огласила в видеообращении к участницам Всероссийского женского форума, который проходит в храме Христа Спасителя в Москве, зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова. Об этом 27 ноября сообщает ТАСС.

    «По итогам девяти месяцев этого года рождаемость уменьшилась уже на 6,5%», — рассказала Кузнецова.

    Она добавила, что сегодня в России на 10 браков приходится 7 разводов. Это соотношение остается неизменным последние годы.

    На Всероссийский женский форум «Семья — основа российского государства, многодетная семья — оплот и сила государства» съехались порядка тысячи участниц из 42 регионов России. Организаторами мероприятия являются международная общественная организация «Союз православных женщин», Союз женских сил по поддержке гражданских инициатив и проектов и всероссийское общественное движение «Матери России».

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