Семак выпустит Чистякова и Ивана на последний матч «Зенита» в этом году. Соперник – «Спартак»

Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на заключительный матч этого года и группового этапа Кубка России против московского «Спартака». Игра пройдет 27 ноября в Петербурге.
В старте у петербуржцев: Иван (вратарь), Караваев, Чистяков, Родригао, Сантос (капитан), Барриос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Сергеев.
«Спартак» выйдет в следующем составе: Максименко (вратарь), Хлусевич, Маслов, Литвинов, Джикия (капитан), Классен, Пруцев, Денисов, Зобнин, Промес, Соболев.
Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 16:00. «Спартак», напомним, лидирует в группе с 12 очками. У «Зенита» – 9 очков, он на третьем месте. Столько же у идущих вторыми самарских «Крыльев Советов», которые занимают вторую строчку, они сегодня встретятся с воронежским «Факелом» – ему пока не удалось набрать ни одного очка.