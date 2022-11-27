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    Семак выпустит Чистякова и Ивана на последний матч «Зенита» в этом году. Соперник – «Спартак»

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    Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на заключительный матч этого года и группового этапа Кубка России против московского «Спартака». Игра пройдет 27 ноября в Петербурге.

    В старте у петербуржцев: Иван (вратарь), Караваев, Чистяков, Родригао, Сантос (капитан), Барриос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Сергеев.

    «Спартак» выйдет в следующем составе: Максименко (вратарь), Хлусевич, Маслов, Литвинов, Джикия (капитан), Классен, Пруцев, Денисов, Зобнин, Промес, Соболев.

    Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 16:00. «Спартак», напомним, лидирует в группе с 12 очками. У «Зенита» – 9 очков, он на третьем месте. Столько же у идущих вторыми самарских «Крыльев Советов», которые занимают вторую строчку, они сегодня встретятся с воронежским «Факелом» – ему пока не удалось набрать ни одного очка.

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