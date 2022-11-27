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    Участник истории о захвате «питерскими бандитами деревни под Новгородом» попался на угоне. Ему грозит дюжинный срок

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    На севере Петербурга сотрудники уголовного розыска за неделю нашли угнанную «Мазду». А вот за рулем оказался легендарный в свое время человек.

    39-летний житель Парголово заявил об угоне белой «Мазды 3» еще 17 ноября, стало известно «Фонтанке» 27 ноября. При этом мужчина уверял, что она стояла у дома 8 по улице Федора Абрамова с декабря прошлого года, а пропала только сейчас.

    Далеко, как выяснили в полиции, машина не уехала — 25 ноября в четыре часа дня её нашли у дома 4 по той же улице. За рулем «Мазды» был 53-летний местный житель. Ранее он уже 11 раз привлекался к уголовной ответственности за угоны. Первый раз еще во времена СССР.

    А в 2005 году попал в сюжеты федеральных СМИ как участник «захвата» деревни Льзи в Новгородской области. Правда традиционно оказалась посередине. Как выяснили нашли коллеги, в деревне произошел конфликт внутри одной большой семьи, который раздули до «захвата», почти как в «Холодном лете 53-го». Подробности читайте в статье «Умри ты сегодня».

    По угону иномарки возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отсыпался в камере.

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