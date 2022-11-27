Участник истории о захвате «питерскими бандитами деревни под Новгородом» попался на угоне. Ему грозит дюжинный срок

На севере Петербурга сотрудники уголовного розыска за неделю нашли угнанную «Мазду». А вот за рулем оказался легендарный в свое время человек.



39-летний житель Парголово заявил об угоне белой «Мазды 3» еще 17 ноября, стало известно «Фонтанке» 27 ноября. При этом мужчина уверял, что она стояла у дома 8 по улице Федора Абрамова с декабря прошлого года, а пропала только сейчас.



Далеко, как выяснили в полиции, машина не уехала — 25 ноября в четыре часа дня её нашли у дома 4 по той же улице. За рулем «Мазды» был 53-летний местный житель. Ранее он уже 11 раз привлекался к уголовной ответственности за угоны. Первый раз еще во времена СССР.

