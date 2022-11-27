В Иркутске мужчина получил срок за изнасилование своей несовершеннолетней сестры

В Иркутске 22-летний мужчина неоднократно насиловал свою сводную сестру, впервые он совершил преступление сексуального характера, когда девочке было 10 лет. Октябрьский районный суд города приговорил обвиняемого к 17 годам в колонии строгого режима, сообщает 27 ноября региональное следственное управление Следственного комитета.
«Следствием и судом установлено, что молодой человек неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении своей сводной сестры. Первый эпизод был совершен, когда девочке было 10 лет. Преступник действовал цинично, угрожал сестре расправой», — говорится на сайте ведомства.
По данным следователей, несколько лет жертва молчала о произошедшем, сводный брат запугал девочку, угрожал ей, что убьет её и бабушку. В феврале 2022 года она рассказала о происходящем родственнику, который обратился в правоохранительные органы.
«Молодой человек был задержан следователями СК. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в комитете.
Мужчина был признан виновным по статьям 131 УК РФ (изнасилование) и 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).