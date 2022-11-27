В Иркутске мужчина получил срок за изнасилование своей несовершеннолетней сестры

В Иркутске 22-летний мужчина неоднократно насиловал свою сводную сестру, впервые он совершил преступление сексуального характера, когда девочке было 10 лет. Октябрьский районный суд города приговорил обвиняемого к 17 годам в колонии строгого режима, сообщает 27 ноября региональное следственное управление Следственного комитета.



«Следствием и судом установлено, что молодой человек неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении своей сводной сестры. Первый эпизод был совершен, когда девочке было 10 лет. Преступник действовал цинично, угрожал сестре расправой», — говорится на сайте ведомства.

