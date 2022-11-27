Таксиста-иностранца ограбили на севере Петербурга. Он хотел платы за проезд, но получил в голову и пах

Гражданин Пакистана решил заработать в России, но остался в минусе.



Странную суету у автомобиля с маркировкой такси увидел мужчина накануне около половины двенадцатого утра у дома 18, корпус 1, по Учительской улице, стало известно «Фонтанке» 27 ноября.



Когда наряд прибыл на место, то нашел там 40-летнего гражданина Пакистана, который работает таксистом. По предварительной информации, он рассказал, что подвозил нетрезвую пару. Он довез их до точки назначения, но затем возник спор о стоимости поездки. Иностранец забрал у мужчины телефон, но это лишь усугубило ситуацию. Он не только не получил заработанное, но лишился 4 тысяч рублей, Bluetooth наушников, а также левого зеркала передней двери на автомобиле «Ситроен-4». Пострадала и личная честь водителя: его ударили в голову и в пах.

