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    Без прав, под градусом и на чужой машине. В Петербурге лихача задерживали со стрельбой

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    Табельное оружие пришлось применить сотрудникам полиции в Московском районе, чтобы остановить набирающую скорость «Ладу».

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 27 ноября, ВАЗ 2112, который ехал во встречном направлении по боковому проезду у проспекта Юрия Гагарина, заметили накануне около одиннадцати вечера сотрудники ДПС. Когда же водитель увидел служебную машину, то резко затормозил и припарковался у дома 15.

    Инспектор подошел к автомобилю, чтобы проверить документы у человека за рулем, но он заблокировал дверь и нажал на газ.

    Пришлось броситься за машиной в погоню. При этом на требования остановиться и не создавать угрозы для остальных участников движения водитель не реагировал.

    Тогда один из инспекторов применил табельное оружие и метким выстрелом пробил переднее правое колесо. ВАЗ 2112 был остановлен, и знакомство с лихачом состоялось. Им оказался 21-летний неработающий житель Киришей. Водительских прав у него не было, зато в салоне витал запах алкоголя.

    Когда мужчину доставили в отдел для составления протоколов о нарушении ПДД, выяснилось, что «Лада» принадлежит другому жителю Киришей. Сейчас устанавливается, знал ли хозяин о приключениях своего автомобиля.

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