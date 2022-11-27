Без прав, под градусом и на чужой машине. В Петербурге лихача задерживали со стрельбой

Табельное оружие пришлось применить сотрудникам полиции в Московском районе, чтобы остановить набирающую скорость «Ладу».



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 27 ноября, ВАЗ 2112, который ехал во встречном направлении по боковому проезду у проспекта Юрия Гагарина, заметили накануне около одиннадцати вечера сотрудники ДПС. Когда же водитель увидел служебную машину, то резко затормозил и припарковался у дома 15.



Инспектор подошел к автомобилю, чтобы проверить документы у человека за рулем, но он заблокировал дверь и нажал на газ.

