Без прав, под градусом и на чужой машине. В Петербурге лихача задерживали со стрельбой

Табельное оружие пришлось применить сотрудникам полиции в Московском районе, чтобы остановить набирающую скорость «Ладу».
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 27 ноября, ВАЗ 2112, который ехал во встречном направлении по боковому проезду у проспекта Юрия Гагарина, заметили накануне около одиннадцати вечера сотрудники ДПС. Когда же водитель увидел служебную машину, то резко затормозил и припарковался у дома 15.
Инспектор подошел к автомобилю, чтобы проверить документы у человека за рулем, но он заблокировал дверь и нажал на газ.
Пришлось броситься за машиной в погоню. При этом на требования остановиться и не создавать угрозы для остальных участников движения водитель не реагировал.
Тогда один из инспекторов применил табельное оружие и метким выстрелом пробил переднее правое колесо. ВАЗ 2112 был остановлен, и знакомство с лихачом состоялось. Им оказался 21-летний неработающий житель Киришей. Водительских прав у него не было, зато в салоне витал запах алкоголя.
Когда мужчину доставили в отдел для составления протоколов о нарушении ПДД, выяснилось, что «Лада» принадлежит другому жителю Киришей. Сейчас устанавливается, знал ли хозяин о приключениях своего автомобиля.