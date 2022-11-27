В Екатеринбурге женщина заплатила мошенникам за попытку вернуть мобилизованного мужа

Жительница Екатеринбурга, которая пыталась вернуть домой мобилизованного мужа, нарвалась на мошенников и отдала им 53 тысячи рублей за «юридическое сопровождение». Об этом случае рассказал портал E1.ru.



Супруга Анны (имя было изменено по просьбе героини) мобилизовали, несмотря на имеющиеся у мужчины проблемы со здоровьем. По словам женщины, после того как она обратилась в военную прокуратуру, ей поступил звонок с предложением воспользоваться «юридическими услугами» для решения проблемы.

