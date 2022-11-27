В Екатеринбурге женщина заплатила мошенникам за попытку вернуть мобилизованного мужа

Жительница Екатеринбурга, которая пыталась вернуть домой мобилизованного мужа, нарвалась на мошенников и отдала им 53 тысячи рублей за «юридическое сопровождение». Об этом случае рассказал портал E1.ru.
Супруга Анны (имя было изменено по просьбе героини) мобилизовали, несмотря на имеющиеся у мужчины проблемы со здоровьем. По словам женщины, после того как она обратилась в военную прокуратуру, ей поступил звонок с предложением воспользоваться «юридическими услугами» для решения проблемы.
«Условия были такие: три договора, дистанционное сопровождение моего дела и 53 тысячи рублей. К сожалению, я в отчаянии согласилась», — цитирует издание слова женщины.
Она рассказала, что знает и других пострадавших, а те, кто предлагает такие услуги, пользуются одной схемой: сначала клиенту предоставляется бесплатная консультация, потом следует подписание договора, и человек, который предоставляет услугу, отправляет документы из списка по договору. Однако до отправки полного документа он просит написать расписку, что получатель услуги не имеет претензий, на каждом из экземпляров.
После того, как расписки написаны и отправлены, юристы могут длительное время не связываться с клиентом, а с ними самими связаться, в свою очередь, очень сложно. Женщина заявила, что подавать в суд не намерена, а хочет только предупредить других потенциальных жертв.