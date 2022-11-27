В Петербурге продолжает расти заболеваемость COVID-19. Умерло больше 10 пациентов

За последние сутки в России выявлено 5 918 новых случаев COVID-19. Такая планка держится со среды, говорится в данных оперштаба от 27 ноября.



Больницы за день пополнил 661 пациент с коронавирусом. Выписались 4 174 человека, еще 51 инфицированный умер. Общее число случаев заболевания в стране с начала пандемии достигло 21 574 764.



Лидером по заболеваемости остается Москва, где за минувший день был 1 061 положительный тест.



В Петербурге 547 новых случаев, госпитализированы с ковидом 72 горожанина, выписались 296, а умерли 14. Количество заболевших в Северной столице показывает рост всю неделю. К примеру, вчера был 501 случай, а днем ранее — 488.

