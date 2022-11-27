На внутреннем кольце КАД на юге Петербурга пробка из-за шести автомобилистов, которые не учли погодные условия

Шесть машины разметало по дороге на 59-м километре внутреннего кольца КАД в Петербурге.
«Мегаполис» / Telegram
Как сообщают очевидцы 27 ноября в сети, побитые автомобили заняли почти все полосы движения, и оно в месте аварии затруднено.
Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Из-за столкновения заняты вторая, третья, четвертая полосы и полоса безопасности.
Само столкновение произошло в 8.50 утра. По счастью никто не пострадал.
Пробка на данный момент составляет 2,5 километра. Эвакуаторы уже прибыли на место ДТП и в ближайшее время поврежденные машины уберут с проезжей части.