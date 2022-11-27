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    На внутреннем кольце КАД на юге Петербурга пробка из-за шести автомобилистов, которые не учли погодные условия

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    Шесть машины разметало по дороге на 59-м километре внутреннего кольца КАД в Петербурге.

    «Мегаполис» / Telegram

    Как сообщают очевидцы 27 ноября в сети, побитые автомобили заняли почти все полосы движения, и оно в месте аварии затруднено.

    Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Из-за столкновения заняты вторая, третья, четвертая полосы и полоса безопасности.

    Само столкновение произошло в 8.50 утра. По счастью никто не пострадал.

    Пробка на данный момент составляет 2,5 километра. Эвакуаторы уже прибыли на место ДТП и в ближайшее время поврежденные машины уберут с проезжей части.

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