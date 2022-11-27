Совершивший вынужденную посадку самолет из Новокузнецка ночью прибыл в Петербург

Самолет авиакомпании «Северный ветер», который накануне вылетел из Новокузнецка и совершил вынужденную посадку в Новосибирске, прибыл в Петербург. Об этом 27 ноября «Фонтанке» сообщили в справочной службе перевозчика и подтвердил аэропорт Пулково.



«Новокузнецк — Санкт-Петербург, [рейс] 322, который в Новосибирске останавливался, прилетел сегодня в 1:49», — сообщили в справочной компании. В Пулково, в свою очередь, назвали другое время прибытия — 1:48.



ТАСС перевозчик сообщил, что посадка в Новосибирске была совершена из-за технического сбоя в заправочной системе аэропорта Новокузнецка «по причине резкого понижения температуры». «Фонтанка» писала, что на борту находились 154 пассажира, из них 7 детей.