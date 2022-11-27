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    Боевые действия на Украине

    «Серьезные разрушения». В Кривом Роге после взрывов поврежден объект транспортной инфраструктуры

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    Серьезные повреждения получил объект транспортной инфраструктуры в украинском Кривом Роге. Об этом 27 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на главу областной военной администрации Валентина Резниченко.

    По его словам, были зафиксированы «прилеты». Удар пришелся на объект транспортной инфраструктуры, который получил «серьезные разрушения».

    Ранее ТАСС со ссылкой на местные СМИ писало, что утром в воскресенье в Кривом Роге были слышны взрывы. А в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях, а также в городе Запорожье была объявлена воздушная тревога.

    Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что 25% жителей города остаются без света, однако тепло вернули в 95% домов. Сегодня столица Украины «может перейти к плановым отключениям электроснабжения».

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