Курьер службы доставки в Петербурге решил заработать дважды и взял попутчика. Это была большая ошибка

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 27 ноября, накануне около часа ночи наряд полиции приехал на Туристскую улицу выручать 18-летнего курьера службы доставки. Парень сознался, что по пути к заказчику он взял попутчика. Оставил его в машине «Рено Симбол», пока шел относить пакет. А мужчина, не помнящий добра, попытался её угнать.

Спонтанный угон автомобиля в Приморском районе закончился меньше, чем через минуту «поцелуем» с «Фордом».

33-летнему петербуржцу, судя по всему, ударил в голову алкоголь, что он решил пересесть на место водителя и воспользоваться тем, что курьер оставил ключи в замке зажигания. Но угнать за 60 секунд не вышло. На пути встал припаркованный у обочины «Форд Фьюжен».

Опять на пассажирское место, но на этот раз служебной машины, недоугонщика пересадили полицейские и отвезли в отдел.



На него составили протокол об управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами.

