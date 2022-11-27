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    Тяжелый удар и больше десяти пострадавших. Пассажирский автобус столкнулся с фурой в Якутии

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    Серьезная авария произошла утром в воскресенье в Якутии. Автобус не поделил дорогу с грузовиком, сообщает 27 ноября «МВД Медиа».

    По предварительным данным, в 9:20 по местному времени на федеральной автодороге «Лена» водитель пассажирского автобуса Higer не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным грузовиком Shacman. На фото видно, что у автобуса серьезные повреждения получила передняя часть.

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    В момент ДТП в салоне автобуса находилось более 50 человек. В результате в больнице оказались водитель и одиннадцать его пассажиров. Водитель большегруза не пострадал. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, она выясняет обстоятельства аварии.

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