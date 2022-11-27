Губернатор Псковской области рассказал о беспилотниках НАТО, которые пытались пересечь границу

В Псковской области были случаи попыток беспилотников стран НАТО пересечь границу России. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников на международном Медиафоруме.



По его словам, такое «мирное взаимодействие» началось еще до специальной военной операции, однако сейчас «все еще более обострилось».



«Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами», — заявил Ведерников, рассказывая о действиях стран НАТО.

