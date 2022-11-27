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    Губернатор Псковской области рассказал о беспилотниках НАТО, которые пытались пересечь границу

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    В Псковской области были случаи попыток беспилотников стран НАТО пересечь границу России. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников на международном Медиафоруме.

    По его словам, такое «мирное взаимодействие» началось еще до специальной военной операции, однако сейчас «все еще более обострилось».

    «Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами», — заявил Ведерников, рассказывая о действиях стран НАТО.

    Губернатор в целом посвятил большую часть своей речи антироссийской политике НАТО и Запада. Вспомнил он и о плане «Немыслимое» по «военному вторжению в СССР», и о территориальных претензиях Латвии и Эстонии. «Сегодня очень любят рассказывать, как альянс стремился к мирному существованию с нами, наш президент неоднократно это опровергал», — говорит Ведерников.

    Также он посетовал на то, что проплаченные Западом «убежавшие псковские деятели» начали публиковать личные данные военных и членов их семей. «Когда на Западе продвигали кровавый спектакль в Буче, эти иноагенты с радостью размещали и фотографии, и личные данные псковских десантников, обвиняя их в не совершенных преступлениях», — сказал Ведерников.

    Псковская область граничит с двумя странами НАТО — Латвией и Эстонией.

    В конце октября появилась информация о взрывах на территории вертолетной площадки в Псковской области. По предварительным данным, были повреждены два военных вертолета Ка-52.

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