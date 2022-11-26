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    Губернатор Петербурга и спикер ЗакСа передали батальону «Аврора» автомобили УАЗ, лекарства и инструмент

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    В расположении танкового батальона «Аврора», сформированного для участии в спецоперации ВС РФ на Украине, побывали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский. Об этом 26 ноября говорится в публикации в Telegram-канале главы города.

    Военным передали автомобили УАЗ в полной комплектации, лекарства и инструмент. «Всё это закуплено на средства благотворительного фонда «Победа». Вклад внёс как петербургский бизнес, так и жители города», — говорится в посте.

    Беглов заверил бойцов, что Петербург делает все для обеспечения надежного тыла.

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