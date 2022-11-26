В Охотске у пассажирского самолета лопнули шасси при попытке избежать столкновения с грузовиком

Инцидент при взлете пассажирского АН-24, выполнявшего чартерный рейс Охотск — Хабаровск, произошел в аэропорту Охотска 26 ноября.
Как сообщили в пресс-службе местной транспортной прокуратуры, экипажу воздушного судна пришлось прибегнуть к экстренному торможению, из-за чего повредилось шасси.
«По предварительным данным, при движении самолета по взлетно-посадочной полосе командиром воздушного судна применено экстренное торможение в связи с угрозой столкновения с грузовым автомобилем, который был замечен на границе взлетно-посадочной полосы», — заявили в прокуратуре. На борту самолета находились 5 членов экипажа и 32 работника коммерческой организации.
В результате столкновения удалось избежать. Пострадавших нет, пассажиры возвращены в общежитие. При экстренном торможении лопнули колеса шасси. Транспортная прокуратура проводит проверку.