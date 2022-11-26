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    В Петербурге два домашних питбуля загрызли болонку на глазах хозяина. На собак в прошлом уже жаловались соседи

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    Ужасный инцидент с участием собак произошел в Петербурге несколько дней назад во дворе дома 59 на Народной улице. Два питбуля на глазах у многочисленных свидетелей напали на метиса болонки, которую выгуливал хозяин. Как стало известно 26 ноября из публикации в группе «Веселый поселок», в результате от полученных травм болонка скончалась.

    «Два взрослых питбуля буквально рвали маленькую собачку на части. Вследствие чего Ник (кличка болонки. — Прим. ред.) скончался от многочисленных глубоких ран и разрыва всех внутренних органов. Хозяин собак в очередной раз не уследил за своими питомцами, которые вырвались из квартиры через приоткрытую дверь, затем из парадной и разорвали несчастную болонку. И этот случай, к моему великому сожалению, не единичный», — написала одна из свидетельниц Наталья Егорова.

    «Наш пёсик Никушка ушёл на радугу. Хочу сказать огромное спасибо моим соседям, которые не побоялись и выбежали отбивать мою собаку. Берегите своих детей и питомцев», — написала Ирина Шишкина, хозяйка убитой собаки, в комментариях к посту.

    Также она добавила, что от этих питбулей только на ее памяти в прошлом пострадали два человека и пять собак, в том числе и ее собственная. «Моя собака была прооперирована после нанесенных травм одним из этих псов, едва не осталась инвалидом. Спасибо хирургу, который собрал ей заднюю лапу по частям», — написала Егорова.

    На призывы держать питбулей на коротком поводке хозяин всегда отвечал, что «заведу и третьего, тогда вообще по стенке будете ходить!»

    Как сообщила Егорова «Фонтанке», до того как мужчина завел питбулей, проблем с ним у соседей не возникало. После инцидента с ее собакой участковый принудил хозяина опасных собак надеть на них намордники, но это помогло ненадолго.

    Как утверждается в публикации, хозяйка убитой собаки написала заявление в полицию. На обращение «Фонтанки» женщина не ответила.

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