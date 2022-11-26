Из Сети удаляют аккорды для песен Цоя и Бутусова. Ничего личного, только бизнес

Популярный сайт с гитарными аккордами Amdm.ru удалил подборы к композициям «Кино», «Наутилуса Помпилиуса», «Агаты Кристи» и «Зиверт». Как стало известно 26 ноября из публикации на ресурсе, удаление контента произошло из-за требований правообладателя.

В публикации говорится, что сайт был вынужден удалить композиции либо платить 500 тысяч рублей «за каждые 100 песен из их списка в год».