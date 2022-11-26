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    Из Сети удаляют аккорды для песен Цоя и Бутусова. Ничего личного, только бизнес

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    Популярный сайт с гитарными аккордами Amdm.ru удалил подборы к композициям «Кино», «Наутилуса Помпилиуса», «Агаты Кристи» и «Зиверт». Как стало известно 26 ноября из публикации на ресурсе, удаление контента произошло из-за требований правообладателя.

    В публикации говорится, что сайт был вынужден удалить композиции либо платить 500 тысяч рублей «за каждые 100 песен из их списка в год».

    Фото: Скриншот страницы сайта amdm.ru
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    Корреспондент «Фонтанки» попробовал найти на сайте аккорды к песням Цоя или Бутусова — ничего не получилось. На странице поиске появилась ссылка на публикацию с заголовком «Зачем удалили Цоя? Отвечаем в отдельной теме».

    Фото: Скриншот страницы сайта amdm.ru

    Amdm — один из самых крупных ресурсов в российском Интернете, где публикуются подборы с гитарными аккордами.

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