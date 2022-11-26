На КАД у Стрельны водитель стрельбой разрулил дорожное недовольство

Петербургские полицейские разбираются в дорожном конфликте на КАД. У водителя «Пежо» изъят пистолет.



Как стало известно «Фонтанке» 26 ноября, накануне днём в полицию позвонил 32-летний петербуржец. Он ехал по КАД в районе Стрельны на Seat Altea. В автомобиль выстрелил водитель «Пежо».

Информацию передали сотрудникам ГИБДД. Они остановили «Пежо» с безработным 33-летним жителем Стрельны за рулём. У него в салоне нашли травматический пистолет и магазин с пятью патронами. Разрешение на ношение оружия у мужчины оформлено. Горожанина доставили в отдел полиции.