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    На КАД у Стрельны водитель стрельбой разрулил дорожное недовольство

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    Петербургские полицейские разбираются в дорожном конфликте на КАД. У водителя «Пежо» изъят пистолет.

    Как стало известно «Фонтанке» 26 ноября, накануне днём в полицию позвонил 32-летний петербуржец. Он ехал по КАД в районе Стрельны на Seat Altea. В автомобиль выстрелил водитель «Пежо».

    Информацию передали сотрудникам ГИБДД. Они остановили «Пежо» с безработным 33-летним жителем Стрельны за рулём. У него в салоне нашли травматический пистолет и магазин с пятью патронами. Разрешение на ношение оружия у мужчины оформлено. Горожанина доставили в отдел полиции.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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