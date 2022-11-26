В Финляндии ужесточили закон о сексуальном домогательстве. Теперь сесть в тюрьму можно за поцелуй без разрешения

Более суровыми станут законы в Финляндии в отношении сексуальных домогательств. Как пишут 26 ноября финские СМИ со ссылкой на текст принятого закона, с 1 января 2023 года попасть на скамью подсудимых можно будет даже за комментарии о груди или ягодицах, высказанные в публичном месте.





Под действие закона также попадают изображения половых органов или сообщений откровенного сексуального характера другому лицу вопреки его воле и отправка или демонстрация видео- и аудиозаписей сексуального характера. Еще наказывать будут за предложение о сексе за деньги или на рабочем месте. Под подозрения попадают и необоснованные расспросы о сексуальной жизни, поглаживание руки, если оно связано со «словесной или иной сексуальной активностью».