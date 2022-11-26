В Финляндии ужесточили закон о сексуальном домогательстве. Теперь сесть в тюрьму можно за поцелуй без разрешения

Более суровыми станут законы в Финляндии в отношении сексуальных домогательств. Как пишут 26 ноября финские СМИ со ссылкой на текст принятого закона, с 1 января 2023 года попасть на скамью подсудимых можно будет даже за комментарии о груди или ягодицах, высказанные в публичном месте.
Под действие закона также попадают изображения половых органов или сообщений откровенного сексуального характера другому лицу вопреки его воле и отправка или демонстрация видео- и аудиозаписей сексуального характера. Еще наказывать будут за предложение о сексе за деньги или на рабочем месте. Под подозрения попадают и необоснованные расспросы о сексуальной жизни, поглаживание руки, если оно связано со «словесной или иной сексуальной активностью».
Запрещаются попытки насильно поцеловать кого-то и наблюдение за раздевающимися или обнаженными людьми в общественной раздевалке.
Наказывать будут и любителей раздеваться без причины — если это «действие направлено против конкретного человека» или его можно расценить как публичное нарушение сексуального приличия. Однако, например, купание обнаженным на пляже коттеджа или посещение сауны не должно попадать под эти критерии.
Все подобные действия будут наказываться штрафом или лишением свободы на срок до шести месяцев.