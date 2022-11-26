В Петербурге будут судить семь человек за мошенничество с недвижимостью. Следствие оценивает ущерб в 50 млн рублей

В Смольнинский районный Петербурга направили дело о мошенничестве с недвижимостью. Как рассказали в субботу, 26 ноября, в ГУ МВД, завершено расследование уголовного дела во отношении 7 участников организованной группы — они смогли переоформить на себя 5 объектов недвижимости, продать три и получить доход в размере 36 миллионов рублей.

Злоумышленники, установили следователи, действовали с 2016 по 2021 год. Они подыскивали в Петербурге недвижимость, чьи владельцы долгое время по самым разным причинам не проживали в ней. Например, из-за постоянного лечения в психиатрической больнице.