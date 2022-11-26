В Петербурге будут судить семь человек за мошенничество с недвижимостью. Следствие оценивает ущерб в 50 млн рублей

В Смольнинский районный Петербурга направили дело о мошенничестве с недвижимостью. Как рассказали в субботу, 26 ноября, в ГУ МВД, завершено расследование уголовного дела во отношении 7 участников организованной группы — они смогли переоформить на себя 5 объектов недвижимости, продать три и получить доход в размере 36 миллионов рублей.
Злоумышленники, установили следователи, действовали с 2016 по 2021 год. Они подыскивали в Петербурге недвижимость, чьи владельцы долгое время по самым разным причинам не проживали в ней. Например, из-за постоянного лечения в психиатрической больнице.
Как утверждает ведомство, делались поддельные паспорта и другие документы, необходимые для переоформления недвижимости. Затем они предоставлялись в регистрирующие органы для получения чужого имущества.
Злоумышленники в 2020 году обратились в МФЦ для переоформления на себя квартир на улице Достоевского. Однако сотрудница оказалась бдительной и заметила несоответствия в документах.
Вскоре правоохранительные органы задержали 6 мужчин и одну женщину. Возраст — от 50 до 68 лет. Мошенников, как сказано в сообщении МВД, возглавлял 62-летний экс-руководитель одной из региональных структур Росреестра.
«За время своей деятельности аферисты смогли переоформить на себя 5 объектов недвижимости, но успели продать только 3 из них добросовестным покупателям и получить доход в размере свыше 36 миллионов рублей. Общий ущерб от деятельности организованной группы составил около 50 миллионов рублей», — рассказали в МВД.