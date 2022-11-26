Путин заявил, что объем экспорта вооружений в этом году уже составил 8 млрд долларов

Объем экспорта российских вооружений, несмотря на сложные условия 2022 года, уже составил 8 миллиардов долларов. Об этом 25 ноября заявил президент России Владимир Путин на мероприятии в честь 15-летия «Ростеха».

«Сегодня понятно, что значительная часть вооружений идет для внутреннего потребления, для нужд Вооруженных сил, но даже в этих условиях мы уже продали за границу на мировые рынки вооружений на 8 миллиардов долларов», — приводит слова государства РИА Новости.

Он отметил, что в таких условиях это очень хороший результат. По его словам, контракты заключены на еще большую сумму.